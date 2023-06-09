صحة الدقهلية: 29 ألف سيدة مستفيدة من خدمات «حقك تنظمي» بالمرحلة الأولى

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح حملة «حقك تنظمي»، في مرحلتها الأولى داخل قرى الدقهلية، واستفادت منها 29 ألف سيدة من القرى بالدقهلية بالمبادرة لتنظيم أسرتها.

وأشار«مكين» في بيان له إلى أن الحملة جاءت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

حملة حقك تنظمي بالدقهلية

وأوضح«مكين» أنه في ختام المرحلة الأولي من الحملة وصلت خدماتها لـ 29117 سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هي «منية النصر، ميت غمر، تمي الأمديد، محلة الدمنة، الجمالية، المطرية، المنصورة، نبروه، بلقاس».

خدمات تنظيم الأسرة ضمن حقك تنظمي بالدقهلية

وأضافت إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالدقهلية أن الحملة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.