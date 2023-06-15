عاصفة هوائية شديدة في سوهاج.. والمحافظة توجه 7 نصائح لمواجهة الطقس السيئ

تشهد محافظة سوهاج، عاصفة هوائية شديدة على مختلف المناطق، إذ وصلت سرعة الرياح حتى 19 كيلومترا في بالساعة، مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس سوهاج اليوم عاصفة هوائية وانخفاض درجات الحرارة

أدت العاصفة الهوائية بتكسير الأشجار، وتطاير اللافتات الإعلانية، ووجهت محافظة سوهاج تحذيرات للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم بسوهاج، ونصحت بالآتي:

- إزالة أصيص الزرع من الشرفات النوافذ.

- إزالة الكراكيب والأشياء المهنة على أسطح المنازل، ويمكن أن تتطاير.

- السير بعيدا عن الشرفات والمنازل المتهالكة.

- إزالة اللافتات الإعلانية غير المثبتة جيدا على النوافذ والمنازل لتجنب الإصابة.

- الابتعاد عن أشجار النخيل والأشجار.

- عدم السير على الطرق السريعة لحين استقرار الطقس، واتباع إرشادات المرور عند الحاجة.

- إغلاق المشرفات النوافذ جيدا حتى لا تتعرض للتحطم.

ارتفاع الرطوبة بطقس سوهاج اليوم

وترتفع نسبة الرطوبة بطقس سوهاج اليوم لتصل إلى 33% مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، حيث تسجل درجة الحرارة 28 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس حار إلى معتدل ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، مع عدم توقع سقوط أمطار، وفقا للأقمار الصناعية.