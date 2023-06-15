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«التضامن»: 6 ملايين و240 ألف طفل يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»

كتب:

منة عبده
09:23 ص | الخميس 15 يونيو 2023
مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من أهم جهود الوزارة في ملف مكافحة عمل الأطفال، حيث يتوفر من خلاله تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا، كي لا يلجأوا إلى عمل أطفالهم وخروجهم من التعليم. 

6 ملايين و365 ألف طفل

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، إلى أن هناك 6 ملايين و240 ألف طفل، إجمالي عدد أطفال أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة. 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 873.269 طفل أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في المرحلة العمرية من حديثي الولادة وحتى 6 سنوات. 

شروط برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أطفال أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة، بلغ 5 ملايين و365 ألف طفل. 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى، عدد من الشروط اللازم توافرها لدي الأسر، كي تستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وأبرزها ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

كما اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل»، لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، على أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 بمراحل التعليم المختلفة. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.