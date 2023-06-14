«التضامن» و«الأورمان» تستعدان لعيد الأضحى بـ60 عجل أضحية في الفيوم

تستعد جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 60 عجل بلدي و42 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام 2023 على غير القادرين في قرى الفيوم، ونجوعها ومدنها، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا، والمناطق النائية الأولى بالرعاية.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إنّ خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام، تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط المديرية.

الوصول باللحوم لجميع الأسر المستحقة

من ناحيته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الفيوم، وخصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا لكي تحقق الغاية من الأضحية، وهي إدخال الفرحة على المُضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

توصيل تبرعات المضحين لكل مكان

وأضاف شعبان أنّ خطة العمل تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجًا في أنحاء الجمهورية.

والجدير بالذكر أنّ الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية، وتحديدًا فيما يخص المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.