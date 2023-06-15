تنظيم حملات توعوية عن الأضاحي في مدن وقرى كفر الشيخ

نظمت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات، وأعمال الرصف بالإنترلوك، وندوات توعوية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه تابع أعمال تركيب الانترلوك بشوارع مدينة قلين، بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، وبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف، ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحيتها من «مياه، وصرف، وغاز»، ورفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة المرورية، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.

تنظيم ندوة توعوية بعنوان «شروط الأضحية وكيفية الذبح والتخزين»

وأضاف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه جري تنظيم ندوة توعوية بعنوان «شروط الأضحية وكيفية الذبح والتخزين» بمقر الوحدة المحلية بكفر الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، مؤكدا أن الدكتوره إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، نوهت عن شروط الأضحية الصحية والسليمة، وكيفية اختيارها، وذبحها، وكيفية التأكد من سلامة الأختام الصحية، وتخزينها، مضيفةً أن اختيار الأضحية السوية يكون من شروط ذبحها أن تكون في سن الذبح الصحي، والتأكد من خلوها من الأمراض، والكشف عليها قبل الذبح مباشرة.

استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي والمنفذة بقرى دسوق

وأوضح علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تابع استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي والمنفذة بقرى «محلة دياي، وكفر مجر، وكفر العرب»، تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، وتبين أن مشروع الصرف الصحى بقرية منية جناج، التابعة لمحلة دياى، وصلت نسبة التنفيذ لـ98% ، وشبكات 99%، وخط طرد 100%، ووصلات منزلية 98%، ووصل تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية محلة أبو على، لـ98% شبكات، و75%، وخط الطرد 100%، ووصلات منزلية 60%.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع الصرف بقرية الصافية، التابعة لكفر مجر، وصلت أيضا إلى 98% والشبكات 99%، وخط الطرد 100%، والوصلات المنزلية 98%، ونسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية كفر العرب المحطة لـ75%، والشبكات 60%، وخط الطرد 80%، والوصلات 50%، ونسب تنفيذ مشروع الصرف قرية محى بك المحطة لـ95%، والشبكات 90%، وخط الطرد 100%، والوصلات 90%.