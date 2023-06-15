جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. باق 3 أيام على القبض

يترقب العاملون في الدولة، بدء صرف مرتبات شهر يونيو الحالي، والمقرر أن يكون الأحد المقبل الموافق 18 يونيو، وفقًا لجدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023، المعلن من وزارة المالية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وفقًا للمعلن من وزارة المالية.

وتصرف مرتبات شهر يونيو 2023 على مدار 5 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، وجاء جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 كالتالي:

- الأحد 18 يونيو 2023 أولى أيام صرف مرتبات شهر يونيو 2023.

-الاثنين 19 يونيو 2023 ثاني أيام صرف مرتبات شهر يونيو.

- الثلاثاء 20 يونيو 2023 ثالث أيام صرف مرتبات شهر يونيو.

- الأربعاء 21 يونيو رابع أيام صرف مرتبات شهر يونيو 2023.

- الخميس 22 يونيو خامس أيام صرف مرتبات شهر يونيو 2023.

موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين

- يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023.

- يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

- يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023.