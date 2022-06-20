المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة غدا

أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، غدًا الثلاثاء، لـ33 ووزارة وهيئة، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى، يوم الأربعاء 22 يونيو، وجميع الوزارات وباقي الجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 يونيو لكل العاملين في الدولة.

تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، خلال الأشهر الثلاثة، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

بسيوني: وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنّه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين في 3 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

وأشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

وأوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية؛ للحد من آثار كورونا.