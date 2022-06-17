4 أيام وهتقبض.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

بعد 4 أيام سيبدأ صرف مرتبات الموظفين والعاملين بأكثر من 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية خاصة بالجهاز الإداري للدولة، حيث أعلنت وزارة المالية عن تاريخ صرف مرتبات شهر يونيو 2022 يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 21 من الشهر، وأكدت الوزارة أنه لمدة 5 أيام سيستمر صرف مرتبات شهر يونيو 2022 لجميع العاملين والموظفين.

وزارة المالية تكشف موعد صرف المرتبات

وقالت وزارة المالية في كتاب دوري تم نشره على جميع المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، إن صرف مرتبات شهر يونيو 2022 وهو آخر شهر في العام المالي الجاري 2021 -2022، سيكون على مدار نحو 5 أيام تبدأ من يوم 21 يونيو وتنتهي في 27 من نفس الشهر، وذلك منعًا للتكدس والتزاحم علاوة على إتاحة الصرف في ماكينات الصراف الآلي بجميع محافظات الجمهورية.

الثلاثاء 21 يونيو صرف مرتبات الموظفين بالدولة

وأوضحت وزارة المالية في الكتاب الدوري الصادر في مارس الماضي: يبدأ الموظفون والعاملون بـ33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات يونيو 2022 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو أبرزها وزارات الصحة والسكان والداخلية والتنمية المحلية والمالية وقطاع الأعمال العام والخارجية والري والموارد المائية والزراعة والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والبيئة ووزارة القوى العاملة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو لـ33 وزارة وهيئة

ويبدأ العاملون والموظفون بـ33 وزارة وجهة وهيئة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات يونيو 2022 يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو الحالي أبرزها وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتربية التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار والتنمية المحلية والثقافة بالإضافة إلى أجهزة التعبئة العامة والإحصاء والمحاسبات والتنظيم والإدارة وحماية المنافسة وحماية المستهلك والقومي للاتصالات.