موعد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٢.. باق أيام قليلة عشان تقبض

مع اقتراب نهاية شهر يونيو الجاري، يبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٢، أملا منهم في صرف المرتبات مبكرا، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات أساسيات المنزل، ما جعل وزارة المالية، تصدر كتابها الدوري الخاص بموعد صرف المرتبات.

واهتماما بما يبحت عنه المتابعون بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٢، والتي جاءت كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٢

وأوضحت وزارة المالية في كتابها الدوري مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٢، على أن يبدأ الصرف يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، وتستمر على مدار 5 أيام متواصلة، حتى لا يكون هناك تكدس أو ازدحام على ماكينات الـ atm.

صرف مرتبات يونيو 2022

وهناك عدد من الجهات والفئات المختلفة التي يجري صرف المرتبات لها يوم 21 يونيو المقبل، وهي:

صرف المرتبات يوم 21 يونيو

يجري صرف المرتبات لعدد من الوزارات والهيئات، وتتمثل في وزارات «الصحة والسكان، الداخلية، التنمية المحلية، المالية، قطاع الأعمال العام، الخارجية، الري، الموارد المائية، الزراعة، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، البيئة، والقوى العاملة».

صرف المرتبات يوم 22 يونيو

ويجري صرف المرتبات يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو الحالي لعدد من الوزارات والجهات، وتتمثل في وزارات «الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الثقافة»، بالإضافة إلى أجهزة التعبئة العامة والإحصاء والمحاسبات والتنظيم والإدارة وحماية المنافسة وحماية المستهلك والقومي للاتصالات.

وخصصت وزارة المالية، أيام 23 و26 و27 يونيو 2022، لصرف مرتبات العاملين في باقي الجهات الحكومية.

ووجهت وزارة المالية، من خلال الكتاب الدوري، للعاملين بعض التحذيرات في الجهات الإدارية من التزاحم والتكدس على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن مرتبات يونيو 2022 ستكون متاحة بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة أو إدارة أو جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.