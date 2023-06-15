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السيسي: الدولة تتحمل تكلفة تطوير المواني وتمنح الفرصة للمستثمرين لتشغيلها

كتب:

شريف سليمان
11:34 ص | الخميس 15 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية نفذت أعمال تطوير ميناء السخنة وعرضت على المستثمرين تشغيله من أجل منح الفرصة للجميع، موضحا: «لما كنت بقنع مستثمر إنه ييجي ويشتغل ويعمل حاجة ده شيء، ولما أقول للناس أنا عندي مكان جاهز للشغل حاجة تانية».

وأضاف السيسي، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «في ميناء السخنة عملنا نموذج آخر، كان مكلفا، ولكننا في النهاية منحنا فرصة لمشغلين آخرين، وهذا ما سيحدث في مواني الإسكندرية وأبو قير وجرجوب والعريش».

وعن ميناء الإسكندرية، قال الرئيس: «بفكر الناس إننا لما كنا بنيجي نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا كان من بينها ميناء الإسكندرية، وممكن أتكلم عن ميناء دمياط برضه، إحنا مكناش بنعمل ميناء في أرض فاضية، ولكن كنا بنعمل ميناء في أرض أُهدرت حدودها وضاعت معالمها».

دخلنا قضايا تحكيم كثيرة نتيجة أحداث 2011

وواصل الرئيس: «بدأنا نعمل حاجة في ظروف مش عادية خالص، هناك قضايا تحكيم كثيرة دخلنا فيها نتيجة لأحداث 2011، فالمستثمرون لا علاقة لهم بهذه الأمور، ونقول لهم أنتم تضعون يدكم في يد دولة تكافح حتى تضع نفسها على خريطة الدنيا».

وحول تطوير المواني، قال: «أصعب حاجة إنك تدخل على مكان حصل فيه تشويه كبير وفيه تواجد لناس وأنت مضطر تمشيهم، وعشان تمشيهم مش تظلمهم وتصرفهم، وعشان ميناء الإسكندرية يبقى درة مصر فنحن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا أنفقت عشان تسوية هذا الملف».

الوزير: التعامل مع 900 شقة ونقل الأهالي إلى بشاير الخير لتطوير ميناء الإسكندرية

وأكد: «عشان وزير النقل يتكلم في محور لوجستي من ميناء السخنة لميناء الإسكندرية فإن هناك تفاصيل كثيرة جدا، وزير النقل لم يتحدث عن طريق السخنة الذي نقوم بتدشينه.. يا جماعة أنا بكلم الناس يعرفوا يعني إيه دولة، الدولة مش أكل وشرب، الدولة حاجة تانية خالص غير اللي بنتكلم فيه».

من جهته، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل: «تم التعامل مع 900 شقة ونقل الأهالي إلى بشاير الخير من أجل العمل على تطوير ميناء الإسكندرية بتكلفة قدرها مليار جنيه».

 

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