«التموين»: تكلفة تطوير المجمعات الاستهلاكية تخطت 335 مليون جنيه

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية بلغت 335.4 مليون جنيه، ضمن إنجازات الشركات التابعة للوزارة من مشروعات خلال التسع أعوام الماضية، من خلال إدراج المخازن وثلاجات التجميد في فروع المجمعات لطرح اللحوم والدواجن خلالها.

توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها، أنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرع مجمع استهلاكي في أخر 3 سنوات من أجل توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، لجميع المواطنين سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير المدرجين على منظومة الدعم.

وأضافت وزارة التموين، في بيان، أن مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية يأتي من ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

تخفيض 30% في أسعار السلع

وتطرح وزارة التموين السلع الغذائية وغير الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار تنافسية عن أسعار السلع في السلاسل التجارية والسوق المحلية، إذ تقل أسعار السلع في المجمعات بنسبة من 25 إلى 30% عن أسعار السلع الخارجية، وذلك تخفيفا على المواطنين في إتاحة السلع المخفضة عبر منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.