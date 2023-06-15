«التموين»: 263 سيارة متنقلة لطرح السلع بأسعار مخفضة.. حمولة تصل لـ5 أطنان

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة.

السيارات المتنقلة لطرح السلع المخفضة

ونوهت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، إلى توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة 1 طن و1.5 طن و 5 أطنان بواقع عدد 263 سيارة متنقلة بحمولة مختلفة، كالتالي:

** 72 سيارة حمولة 5 طن.

** 61 سيارة حمولة 1.5 طن.

** 130 سيارة حمولة 1 طن.

وأكدت وزارة التموين أن السيارة المتنقلة لتوفير السلع، توفر من 2 إلى 3 فرص عمل للشباب مما ساهم في تقليل البطاقة لشباب الخريجين ضمن مشروع السيارات المتنقلة.

أنواع السلع في السيارات المتنقلة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السيارات المتنقلة تقدم السلع بأسعار مخفضة وتنافسية عن أسعار السلع في السلاسل التجارية الأخرى، ولجميع المواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية، إذ يتم طرح في السيارات المتنقلة جميع السلع من اللحوم والدواجن والزيت والسكر والأرز والمكرونة.