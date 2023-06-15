«التموين»: تطوير 378 مكتبا وتحويلها لمراكز خدمة حديثة للمواطنين

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها طورت 378 مكتب تموين وجرى تحويلها إلى مراكز خدمة مطورة للمواطنين، ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.

تقليل زمن أداء الخدمات التموينية للمواطنين

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، أن زمن أداء الخدمة المقدمة للمواطنين انخفض ليصل ما بين 5 إلى 10 دقائق، فضلا عن انخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل إلى ما بين 7 إلى 15 يوما، مشيرة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

ونوهت وزارة التموين إلى أنه تم إتاحة فرص عمل لـ2730 لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية.

خدمات بوابة مصر الرقمية

كما تقدم وزارة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية 8 خدمات تموينية للمواطنين تسهيلا عليهم من الذهاب إلى المكاتب التموينية، وتشمل الخدمات على التالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- ضمّ أفراد الأسرة.

5- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

6- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

7- إيقاف بطاقة تموينية.

8- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.