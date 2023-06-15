«التموين»: تشغيل 100 منفذ لمشروع جمعيتي في قرى «حياة كريمة»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ إجمالي ما تم افتتاحه من منافذ مشروع جمعيتي بلغ 8015 منفذا، موضحة أنّه جار استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، التي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة.

توفير السلع التموينية بأسعار مناسبة

وذكرت وزارة التموين، في بيان عنها، أنّ ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة للشباب، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

زيادة المنافذ السلعية

ونوهت وزارة التموين، بأنّ منافذ مشروع جمعيتي ساهمت في زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية، من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى الجمهورية.

40 ألف منفذ بقال تمويني

وتتيح وزارة التموين صرف السلع التموينية لـ64 مليون مواطن من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني منتشرة على مستوة الجمهورية، بما فيها منافذ مشروع جمعيتي، ويتم صرف السلع المستحقة على مدار الشهر يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، تسهيلا على المواطنين المستحقين للدعم التموينية في الحصول على حصة السلع على مدار 12 ساعة يوميا.