«التموين»: قريبا إطلاق خدمات البطاقات الذكية في 332 مجمعًا خدميًا موحدًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية في 332 مجمعًا خدميًا حكوميًا موحدا على مستوى الجمهورية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وقالت وزارة التموين، في بيان لها، إن ذلك يأتي تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المرحلة الأولى، ضمن أهداف وزارة التموين لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية، فضلا عن تطوير مكاتب التموين على مستوى المحافظات وتحويلها إلى مكاتب خدمة مُطورة.

مكاتب الخدمة المطورة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن من بين أهم المشروعات والإنجازات التي نفذتها خلال الأعوام التسع الماضية، تطوير مكاتب التموين حتى تم الوصول إلى عدد 378 مكتبًا تموينيًا وتحويلها إلى مراكز خدمة مُطورة للمواطنين.

وتخدم مكاتب التموين عدد 23 مليون أسرة مدرجين على منظومة الدعم التمويني بقوة 23 مليون بطاقة تموين مقيدا عليها 71 مليون مواطن يستحقون دعم الخبز يوميا، ويأتي من بينهم 64 مليون مواطن يستحقون صرف السلع التموينية شهريا.