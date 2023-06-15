وزير النقل: شركة النيل للطرق تحولت من الخسارة إلى المكسب بعد توجيهات الرئيس بإحيائها

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ أول مبنى أُنشئ في ميناء الإسكندرية كان يخص السيارات المستوردة، وكان عبارة عن جراج متعدد الطوابق مكون من 5 طوابق بمساحة 75 ألف متر مربع، طاقته الاستيعابية 4 آلاف سيارة، موضحا: «ده خلصان 100% وموجود دلوقتي وشغال».

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والُمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الوزارة طورت رصيف الخدمات البحرية، لإتاحة الفرصة للانشات الإنقاذ والإرشاد للوقوف عليه، وبه ورشة على أعلى مستوى تقدم التأمين الفني الجيد لهيئة ميناء الإسكندرية، موضحا: «الرصيف طوله 160 متر، و10 متر عمق، ونفذته شركة النيل العامة للطرق والكباري».

وتابع: «شركة النيل العامة للطرق والكباري هي أقدم شركة طرق وكباري في مصر، كانت ماتت وبتخسر، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والناس اللي فيها، الشركة دي بقت بتكسب وبتاخد شغل كبير جدا زي كل شركات القطاع الخاص».