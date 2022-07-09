حجاج بيت الله يؤدون رمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى «فيديو»

أعلنت قناة «الإخبارية» السعودية، فجر اليوم السبت، وصول أول أفواج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، مشيرة إلى استمرار توافد حجاج «بيت الله الحرام» على مشعر منى عبر قطار المشاعر.

فيديو حجاج بيت الله الحرام يؤدون رمي جمرة العقبة في يوم النحر في أول أيام عيد الاضحى#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/GZJ53Mgl5M — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

وفود حجاج «بيت الله الحرام» تبدأ طواف الإفاضة

وأدى ضيوف الرحمن، رمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط منظومة كاملة من الخدمات. وفي وقت سابق من اليوم السبت، بدأت وفود حجاج «بيت الله الحرام» بطواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات.

فيديو ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات في مشعر منى#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/u1cKoeTcOB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

7 حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص

ومنذ وصول حجاج «بيت الله الحرام» مساء أمس الجمعة، إلى مزدلفة قادمين من عرفات، في تجميع الحصى استعداداً لرمي جمرة العقبة في أول أيام «عيد الأضحى المبارك» مع بزوغ فجر اليوم السبت، ومن ثمّ استكمال رمي الجمرات في أيام التشريق.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الـ3 بـ 7 حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعاً لسنة النبي محمد «ص»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فيديو عبر #سناب_الإخبارية..



استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر منى عبر قطار المشاعر#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/MqzRqa4ZKY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

ونجحت نفرة الحجيج إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة، دون تسجيل حوادث، عبر قطار المشاعر، والنقل الترددي، خلال 4 ‏ساعات، وقالت حسابات صفحة إمارة منطقة «مكة المكرمة»، على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمير مكة، خالد الفيصل، في تصريحات من مشعر مزدلفة، إنه تم تصعيد 899 ألف و353 حاجا.

205 آلاف حاج تم تصعيدهم بواسطة قطار المشاعر

وأوضح الفيصل، أن 205 آلاف حاج تم تصعيدهم بواسطة قطار المشاعر، و699 ألف و348 حاجا عبر 16 ألف حافلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مسجد المشعر الحرام بمشعر مزدلفة عقب نفرتهم من عرفات وسط تنظيم وإجراءات وخدمات متكاملة.

وفي وقت سابق، أدى زوار وقاصدو المسجد الحرام، صلاتي المغرب والعشاء بالمسجد حيث جهزت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، منظومة متكاملة من الخدمات، لتوفير أجواء إيمانية آمنة خالية من الأوبئة، عبر تعقيم الأسطح والهواء، وتوفير الخدمات، من خلال 400 موظف لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى المصليات المخصصة وتنظيم الدخول والخروج من المسجد.

كما صعدت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، قافلة تقل حجاجا من مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي، الذين يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات العاصمة المقدسة، لإيصالهم إلى عرفة بصحبة فريق طبي متخصص.

وفي وقت سابق، فعلت الصحة السعودية، خدمة «لغة الإشارة» مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المستشفيات والمراكز الصحية داخل المشاعر المقدسة.

ووزعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في إدارة «سقيا زمزم» أكثر من 6 ملايين لتر من ماء زمزم لضيوف الرحمن بـ«المسجد الحرام» منذ غرة شهر ذي الحجة وحتى يوم عرفة.

وأشار مدير إدارة سقيا زمزم عبد الرحمن الزهراني، إلى أن توفير أكثر من مليوني عبوة ماء زمزم.

وفي وقت سابق، قام وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر بجولة ميدانية على مركز غرفة عمليات «قطار المشاعر»؛ للوقوف على سير العمل والتأكد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة.

وكانت الهيئة العامة للنقل، أطلقت في وقت سابق، دليل التنقل في الحج، وتضمن الدليل أهم تعليمات وإرشادات السلامة أثناء استخدام وسائل النقل العام بالحج، وعلى تعليمات وإرشادات السلامة أثناء استخدام قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع.

واحتوى دليل التنقل، على تعليمات استخدام النقل بالحافلات، وعلى تعريف بأهم وسائل النقل الحديثة المستخدمة في نقل الحجاج.

«السكوتر الكهربائي» خدمة تجريبية جديدة للحجاج

وكانت هيئة النقل، قدمت في وقت سابق، السكوتر الكهربائي كخدمة تجريبية للحجاج، بهدف تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقله أثناء تأديته للشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ويسهم «السكوتر الكهربائي» باختصار الوقت إلى 15 دقيقة بدلًا من ساعة أثناء سيرهم مشيًا على الأقدام بين المشعرين.

من جانبها، ارتفعت حجم حركة البيانات التي مررتها شبكة «إس تي سي» في عرفات بزيادة غير مسبوقة وصلت إلى 40% مقارنة بأعلى موسم في عام 2019، واستحوذت شبكة الجيل الخامس والرابع على 96% من الحركة.

بدورها، قالت وكالة «واس» السعودية، إن وزارة التجارة، عملت بكل طاقاتها البشرية والتقنية لخدمة حجاج «بيت الله الحرام»، مشيرة إلى سعى الوزارة السعودية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مجال الإعاشة كما رخصت لناقلات الإمداد التمويني، وأشرفت على دخولها لمشعر عرفات والمشاعر المقدسة، لضمان وجود وفرة في المواد الغذائية.