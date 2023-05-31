قناة الناس تنصح حجاج بيت الله: لا تلقوا مخلفات في الطرقات (فيديو)

بدأت قناة الناس في نشر سلسلة فيديوهات تقدم فيها نصائح للراغبين في أداء الحج هذا العام، ومنها فيديو بعنوان: «عزيزي الحاج.. احرص دائمًا على نظافة الأماكن التي تكون فيها وأنت في هذه الأماكن المقدسة».

لا تلق المخلفات في الطرقات

وجاء في الفيديو: «لا تلق المخلفات في الطرقات، وضعها في أماكنها المخصصة، حتى لا تؤذي غيرك، وتقبل الله منك وجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا».

كما نشرت القناة فيديو آخر بعنوان: «عزيزي الحاج.. لا تتخلف عن مجموعتك، احرص دائمًا على مصاحبة المجموعة التي خرجت معها للحج».

وجاء في الفيديو: «وذلك من باب المحافظة على النظام، والتيسير عليك في أداء المناسك».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.