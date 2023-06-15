«تموين الإسكندرية»: إجازة المخابز في عيد الأضحى لن تؤثر على المواطنين 

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة، والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد، وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين دون ازدحام أو تكدس.

وقال محمد سعد الله، وكيل الوزارة، في بيان حول استعدادات عيد الأضحى المبارك، اليوم، إنّه تم التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز

وأوضح سعد الله، أنه تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز، لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة و المعلن عنها.

حملات تموينية خلال عيد الأضحى

وأشار إلى تنظيم حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية، ورصد أي نقص في أي سلعة غذائية وغير غذائية، والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها، بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين، وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية، حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها، حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس

غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام مديرية التموين برئاسة وكيل الوزارة، وإشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات، وفرق عمل الرقابة، وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة، لمتابعة أى شكاوى ترد من المواطنين، والعمل على حلها فورا.