توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2023.. اعرف درجات الأسئلة

حازت عملية توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2023 للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» والأسئلة المقالية، اهتمام أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي استعداداً لامتحانات اللغة العربية والذي يؤديه الطلاب يوم الأحد 18 يونيو طبقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2023 وفقاً للمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على النحو الآتي:

- المجموع الكلي لامتحان العربي ثانوية عامة 2023: 80 درجة.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة.

- مجموع الأسئلة المقالية لامتحان العربي ثانوية عامة: 10 درجات.

امتحان العربي ثانوية عامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية، مشيرة إلى أن 70 % من الامتحان للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30 % للمستويات العليا، وأنّ الأسئلة ستكون واضحة الصياغة ولا تحتاج إلى التأويل ولكل سؤال إجابة واحدة فقط من أحد البدائل.

كتيب مفاهيم امتحان العربي

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه سيتم توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء امتحانات العربي، مؤكدة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

ولفتت وزارة التعليم، أن نموذج إجابة امتحان العربي يتم وضعه قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء.