ضبط ربع طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر في الشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 250 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية، يُدار بدون ترخيص بنطاق مركز بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكثفت المحافظة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينية على المنشآت التجارية والمصانع

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة بالإشتراك مع إدارة الطب البيطري ببلبيس بشن حملة تموينية على المنشآت التجارية والمصانع، وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية، وغير مطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بها.