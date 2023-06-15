طرح لحوم بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة، لحوما بأسعار مخفضة لتلبية طلبات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم في الإسكندرية

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية التموين السيطرة على أسعار اللحوم في المحافظة، وتوفيرها مخفضه للمواطنين، وطرحها للمواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة، والمنتشرة في جميع الأنحاء.

وأوضح أنه جرى توفير أنواع متعددة وبأقل من أسعار السوق، دعما للمواطنين بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أنها و متوفرة في 177 فرعا، وكذلك فى فروع الشركة العامة لتجارة الجملة وعددها 8 فروع وهي كالتالي: «دلتا محطة مصر، دلتا المنتزة، أسماك القبارى، أسماك راتب، أسماك المندرة، أسماك إيكا، أسماك باكوس ومجمع العيسوي».

أسعار وأنواع اللحوم

وأوضح أنه جرى طرح لحوم سودانية ووارد جيبوتي فريش الكيلو 195 جنيها، ولحوم برازيلي بلدي فريش 280 جنيها، ولحم ضاني 240 جنيها، وبرازيلي فريش 160جنيها، في فروع الشركة العامة لتجارة الجملة و170 في فروع المجمعات الاستهلاكية.