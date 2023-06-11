وزيرة الثقافة تنعى حمدي أبو جليل: تظل أعماله مصدر إلهام لأجيال متعاقبة

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الروائي الكبير حمدي أبو جليل، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ56 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة في بيان لها: «فقدت الساحة الأدبية اليوم أحد أبنائها المتميزين، الذي جسدت أعماله قيمة مضافة لأبجديات العمل الروائي، وستظل أعماله مصدر إلهام لأجيال متعاقبة».

معلومات عن حمدي أبو جليل

جدير بالذكر أن الروائي والقاص حمدي أبو جليل، ولد بالفيوم عام 1967، ونُشرت أولى مجموعاته القصصية القصيرة «أسراب النمل» عام 1997، أعقبتها مجموعته الثانية «أشياء مطوية بعناية فائقة» عام 2000، ومن أهم أعماله «الفاعل»، «القاهرة شوارع وحكايات»، «طي الخيام»، «قيام وانهيار الصاد شين»، كما حصدت أعماله عدد من الجوائز الأدبية، إذ حصلت روايته «الفاعل» على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصد جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.