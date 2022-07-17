مواعيد قطارات الإسكندرية عقب عيد الأضحى.. 17 رحلة ذهاب وعودة 

تتجه أعين المواطنين لمعرفة مواعيد قطارات الإسكندرية خلال الأيام الجارية عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، حيث يرغب المواطنون في معرفة مواعيد الذهاب والعودة، منهم من يعود إلى موطنه بعد عطلة العيد وآخرون يبدؤن في التحرك صوب المدينة الساحلية أملا في قضاء وقتا مميزا على شواطئها.

مواعيد قطارات قادمة إلى الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطارات قادمة إلى الإسكندرية من كافة محافظات مصر بمختلف الفئات السعرية حسب نوع القطارات، والذي يبلغ عددهم 17 قطارا كالتالي:

1- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

2- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

3- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - محسن»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

6- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

7- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

8- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

9- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

12- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

13- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

14- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

15- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

16- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

17- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

مواعيد القطارات على خط الإسكندرية - القاهرة

مواعيد قطارات عائدة من الإسكندرية:

عدد القطارات 17 قطارا عائدا من الإسكندرية إلى سائر المحافظات ولكن بمواعيد مختلفة كالآتي:

1- قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف- محسن» موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

11- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.