هل يجوز الطلاق أثناء حمل الزوجة؟.. «أزهري» يجيب

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، تعليقا على حالة الجدل التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي، عن حكم الطلاق أثناء حمل الزوجة، عقب تردد أنباء عن طلاق سيدة في فترة الحمل، إن وقوع الطلاق لا علاقة له بحمل ولا غيره.

وأضاف قابيل في فيديو له: «الحمل لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فالحمل نحتاجه لبيان العدة، إنما نعلق موضوع الطلاق على الحمل أو عدمه فهذا غير صحيح»، مؤكدا أنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لـابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، فالنبي ﷺ جعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس.

حكم الطلاق أثناء حمل الزوجة

وأوضح: «في أمر الطلاق لا بد أن نتحاور ونسأل الزوج في عدة أمور منها الإدراك والغضب والقصد والنية في كنايات الطلاق، والحلف بالطلاق ثم بعد ذلك نحكم بوقوع الطلاق أم لا، ولا اعتبار في الحكم بحمل المرأة أو نفاسها أو أي شيء من هذا القبيل»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معناه: طاهرات من غير جماع. هذا معنى التطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حامل قد ظهر حملها.

وشدد قابيل على أن حالات الطلاق لا يتم التعميم فيها وكل حالة لها فتوى خاصة بها طبقا لبعض الأمور التي يسأل عنها الزوج، لافتا إلى ضرورة الرجوع إلى أهل العلم من علماء الأزهر الشريف وعلماء دار الإفتاء المصرية، وعدم أخذ الفتوى من غير المتخصصين، أو المؤهلين في تلك المسائل الفقهية التي يبنى عليها استقرار وحياة الأسرة التي تعتبر اللبنة الأساسية في المجتمع.