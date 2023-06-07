هل يحق للمرأة التمكين من شقة ليست ملكا لزوجها بعد الطلاق؟.. قانوني يرد

يظل الطلاق من أصعب القرارات التي يتخذها المتزوجان في حالة استحالة العشرة بينهما، إلا أنه وفور إتمام هذا الأمر تكثر الاستفسارات القانونية حول مستحقات الزوجة وما لها، وصولا إلى المسكن الذي يحق لها المكوث فيه رفقة أبنائها والتمكين منه.

إلا أن سؤالا محيرا حول ما إذا كان يحق للزوجة الحصول على شقة ليست ملكا للزوج في حال الانفصال عنه أم لا؟

الخبير القانوني، هشام رمضان، أوضح أن القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة، حتى وإن كانت الشقة في الأصل ليست ملك الزوج، أو إيجار أو تم بيعها، فكل هذه الأمور لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملكا للزوج.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لكي تحصل السيدة على قرار التمكين فعليها أن تتقدم سواء كانت زوجة أو مطلقة، أو وكيل لها بشكوى لقسم الشرطة التابع له شقة الزوجية، ومعها قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق وشهادات ميلاد الأطفال، وتحرر محضرا.

حفظ النيابة للمحضر

وتابع «رمضان» أن الخطوة التالية تتمثل في حفظ النيابة للمحضر بشكل إداري، ثم تتظلم الشاكية سواء كانت الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها من قرار حفظ المحضر، ويعد ذلك تجري المباحث التحريات، وإذا ثبت أنها كانت تقيم في الشقة برفقة صغارها، حينها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة.

صدور قرار التمكين

وأكد الخبير القانوني أنه حال كانت السيدة الشاكية زوجة يصدر لها قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها، وحال كانت السيدة مطلقة يصدر لها قرار التمكين بشكل مستقل لشقة الزوجية، ولا يحق للزوج التصرف بشقة الزوجية بعد تقدمها بالشكوى.