أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: لا تتسرعوا في الطلاق فخراب البيوت ليس سهلا

وجه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصيحة لكل الأزواج والزوجات، بعدم التسرع واللجوء إلى الطلاق، إلا بعد استنفاد جميع الطرق التي تؤدى إلى استقرار الأسرة، لافتا إلى أن الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى.

الحل والربط في المشكلات الزوجية

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «بلاش نتسرع عشان خراب البيوت ليس سهلا، وتحدث له عواقب كثيرة، لازم يتدخل أهل الخير العاقلين، اللي لهم في الحل والربط في المشكلات الزوجية، للإصلاح، ولو وصلنا إلى إن مفيش حد عارف يحل، نروح دار الإفتاء وهى اللي بتتعامل مع كل الحالات بسرية تامة، حتى وإن كانت بعض الأمور تحتاج لتدخل رعاية طبية نفسية فيتم هذا على الفور في سرية تامة، حتى تعود الأمور إلى حالها وتستقر الأسرة».

برامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.