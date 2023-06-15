بعدما افتتحها السيسي.. كيف تسهم وحدة زرع النخاع بالإسكندرية في علاج المرضى؟

كشف الدكتور شادي فؤاد أبو النجا، مدير مستشفى المواساة بالإسكندرية عن تفاصيل وحدة زرع النخاع الجديدة بالمستشفى، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته الحالية، إذ بدأ العمل في إنشاءها في نهاية عام 2019 وتوقف العمل عليها مؤقتا بسبب جائحة الكورونا، ثم استئناف العمل بها والانتهاء منها في آخر عام 2022 ويفتتحها الرئيس أمس.

وقال مدير المستشفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، إنّ وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة تعد أحدث وحدة موجودة ومبنية على أحدث النظم في مصر خلال الوقت الراهن.

الدولة تتكفل بزراعة الأعضاء للمرضى

وأضاف أنّ الدولة والبرنامج الرئاسي يتكفلان بتكلفة زراعة الاعضاء في المركز، والتي تصل تكلفتها إلى 400 األف جنيه في حالات زرع الكبد، و175 إلى 200 ألف جنيه في حالات زرع النخاع، لا يتحمل منها المريض أي مبلغ.

تفاصيل انشاء وحدة زراعة النخاع الجديدة

وأوضح أنه تم أخذ قرار إنشاء الوحدة في ضوء توجه الدولة للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى في كافة التخصصات، إذ جرى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بمقدار 200%، وإضافة عدد 7 كبسولات للمساهمة في سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار.

وأشار إلى أنّ مستشفى المواساة الجامعي هي المركز الوحيد لزراعة النخاع سواء على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة ليس فقط في الإسكندرية، ولكن في جميع المحافظات المجاورة كالبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

تكلفة إنشاء وحدة زراعة النخاع بالإسكندرية

من جهتها، أوضحت الدكتور نرمين محمود حامد، نائب مدير المستشفى، أنّ تكلفة إنشاء الوحدة وتجهيزها، تجاوز مبلغ الـ50 مليون جنيه مصري، وهي مساهمة من المجتمع المدني.

محتويات وحدة زرع النخاع الجديدة

وقالت حامد لـ«الوطن»، إنّ الوحدة تتكون من 7 كبسولات للمرضى إلى جانب 3 آسرة لفصل الخلايا، ومعمل متطور لحفظ الخلايا، وقسم تعقيم مجهز بأحدث أجهزة تعقيم البلازما، بالإضافة إلى وحدة خاصة لمعالجة المياه الخاصة بالوحدة ونظام تعقيم وفلترة الهواء.

وأوضحت أنّها تحتوى على غرف للأطقم الطبية ومحطات التمريض، بالإضافة إلى غرفة الزيارة التي تمكن أهل المريض من التواصل معه من خلال الكاميرات والشاشات والتليفون الداخلي.

علاجات مختلفة

وأكدت أنّ الوحدة تقوم بعلاج مرضى سرطان الدم واللوكيميا من خلال فصل الخلايا الجذعية، وإعادة زرعها للمريض بعد تجهيز المريض وتلقي العلاجات الضرورية.