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السيسي: نسعى لتشييد بنية أساسية تليق بمصر ومستقبلها

كتب:

شريف سليمان
11:52 ص | الخميس 15 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية في عهده خلال السنوات الماضية، قائلا: «المستقبل بتاع البلد دي، إذا مكانش فيه بنية أساسية تليق بدولة هتبقوا مش بتعملوا مستقبل خالص».

وأضاف السيسي، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «إن كنتم بتقولوا الأكل والشرب، هقول حاجة صعبة هو إحنا حرمنا الناس؟! إحنا بنقسى على نفسنا شوية وأرجو إن ضيوفنا النهاردة ميتضايقوش من كلامي، أنا بكلم الناس في بلدنا، إنتو حاجة في بلدكم وإحنا حاجة تانية».

وتابع: «نحن نمثل جنوب المتوسط بتحدياته ومشكلاته، وأنتم في بلدكم أنهيتم هذه الأمور منذ سنوات طويلة، لديكم شبكة سكك حديدية تربط القارة الأوروبية كاملة وشبكة طرق تربط القارة الأوروبية كاملة ولديكم مصانع.. إحنا بنحاول نعمل حاجة عشان نعيش إحنا كمان».

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