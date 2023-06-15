السيسي: لن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على أملاكها، مشددًا على أن كل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية هدفه مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ونقلتها قناة «اكسترا نيوز»: «زرت مع المهندس محلب محافظة الإسكندرية عام 2016 وطلبت إزالة المخالفات في البحر، وكان هناك مركب غارقة بالكامل وكان لدينا مركب بها متفجرات، وذلك قبل تدشين ميناء الإسكندرية الكبير.. كل ده اتعمل بفلوس عشان الميناء يبقى ميناء، وده خطوة من 1000 خطوة».