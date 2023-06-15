السيسي: المنطقة اللوجستية بالإسكندرية ستستقبل حاويات من دول صناعية كبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس في ميناء الإسكندرية ستستقبل حاويات من دول صناعية كبرى، سيعمل الميناء عليها ويعيد تنظيم وتغليف بعضها، مؤكدا أنّ الدولة تعمل على صنع مستقبل يليق بها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنّ البنية الأساسية في إفريقيا تحتاج إلى آلاف من مليارات الدولارات ليعيش سكانها دون اقتتال.

وأوضح أنّ المبالغ المالية التي خُصصت للمهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال فترة توليه الوزارة تُقدر بنحو تريليوني جنيه.