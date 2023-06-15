رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي: البلاد لا تُبنى بتوجيه الموظفين.. التشجيع مهم لتحقيق الإنجاز

كتب:

هانى حسن
12:13 م | الخميس 15 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ البلاد لا تُبنى بمجرد إصدار التوجيهات للموظفين، وأنّه لا يجب أن يُترك الموظف وحده، بل يجب الجلوس معه وحل المشكلات التي تواجهه وتشجيعه لإنجاز مهامه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتنقله قناة إكسترا نيوز: «طلبت من الفريق كامل الوزير وزير النقل، شراء قطعة أرض من المواطنين في دمياط، لكن الأهالي طلبوا 5 ملايين جنيه في الفدان، وارتفع الرقم إلى 15 مليون جنيه، فطلبت منه ترك الأرض والردم أمامها، وهذا الأمر أفضل، لأننا سنستفيد من الرد، وسنخلق جزءا في البحر بعمق 2 أو 3 كيلومترات لتغطية جزء من التكلفة، وسنترك الأرض لأصحابها يزرعونها».

 

اقرأ المزيد:

السيسي: لن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة

السيسي: نسعى لتشييد بنية أساسية تليق بمصر ومستقبلها

السيسي: الدولة تتحمل تكلفة تطوير المواني وتمنح الفرصة للمستثمرين لتشغيلها

السيسي: التطوير هدفه الاطمئنان على المستقبل من أجل أولادنا وأحفادنا

وزير النقل: السيسي وجّه بتطوير ميناء الإسكندرية بأموال مصرية ودون قروض

السيسي: تطوير المواني يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من موقعها
بقلم هانى حسن