السيسي: البلاد لا تُبنى بتوجيه الموظفين.. التشجيع مهم لتحقيق الإنجاز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ البلاد لا تُبنى بمجرد إصدار التوجيهات للموظفين، وأنّه لا يجب أن يُترك الموظف وحده، بل يجب الجلوس معه وحل المشكلات التي تواجهه وتشجيعه لإنجاز مهامه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتنقله قناة إكسترا نيوز: «طلبت من الفريق كامل الوزير وزير النقل، شراء قطعة أرض من المواطنين في دمياط، لكن الأهالي طلبوا 5 ملايين جنيه في الفدان، وارتفع الرقم إلى 15 مليون جنيه، فطلبت منه ترك الأرض والردم أمامها، وهذا الأمر أفضل، لأننا سنستفيد من الرد، وسنخلق جزءا في البحر بعمق 2 أو 3 كيلومترات لتغطية جزء من التكلفة، وسنترك الأرض لأصحابها يزرعونها».