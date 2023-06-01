انتعاش «الذهب الأبيض».. ارتفاع المزروع من القطن لـ171 ألف فدان بمحافظات مصر

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة حتى الآن من محصول القطن للعام الجاري 2023، على مستوى محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي، قد بلغت نحو 171 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، مشيراً إلى أن موسم زراعة المحصول مستمرة حتى منتصف شهر يونيو من العام الحالي، وحتى موعد منتصف شهر يونيو المقبل، بمحافظات الجمهورية، حيث يتم عقب ذلك عمل حصر نهائي للمنزرع من القطن طويل التيلة خلال هذا الموسم.

محصول القطن ومدة زراعته بالحقول

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية فدان القطن طويل التيلة تعود إلى طرق العناية بالمحصول بالحقل من قبل المزارعين، وذلك خلال مدة زراعته على مدار 6 أشهر، لافتاً إلى ضرورة اتباع تعليمات الإرشادات الزراعية بندوات وزارة الزراعة، حول عمليات الخل، والري، والتسميد.

أصناف التقاوي وراء زيادة الإنتاجية من القطن بمحافظات الجمهورية

وأضاف أيضا أن اختيار أنواع التقاوي المنزرعة ومدى جودتها يعتبر عاملا رئيسيا وراء إنتاجية محصول القطن، حيث يفضل زراعة أصناف تقاوي، من جيزة 96، وجيزة 95، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، مشيراً إلى أن إنتاجية فدان القطن طويل التيلة تبلغ نحو 14 قنطار قطن، بينما تم ربط سعر قنطار القطن كحد أدنى، والتي تتراوح ما بين 4500 حتى 5500 جنيه.