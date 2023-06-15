ريم بسيوني تعلن صدور أحدث مؤلفاتها «البحث عن السعادة في الفكر الصوفي»

أعلنت الدكتورة الكاتبة ريم بسيوني صدور أحدث مؤلفاتها بعنوان «البحث عن السعادة رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة» عن دار المعارف، وطرح الكتاب في جميع أفرع المؤسسة.

ونشرت ريم بسيوني صور الغلاف، وعلقت عليها عبر «فيس بوك»: «مؤسسة دار المعارف عندها سلسلة من كتب المفكرين الصوفيين أمثال الدكتور عبدالحليم محمود في العصر الحديث، وطبعا الأسماء العظيمة مثل ابن عطاء الله السكندري، وابن عربي، والبوصيري والشاذلي».

كواليس إعداد كتاب «البحث عن السعادة»

وكشفت «بسيوني» عن كواليس إعداد الكتاب قائلة: «قضيت فيها وقتا طويلا وأنا أكتب كتاب البحث عن السعادة، بحثت في الجواهر المختبئة عندهم، كل أفراد المكتبة يعرفوني، كان شرف كبير إن كتاب البحث عن السعادة يوضع بجوار العملاقة ووسط كتب سلسلة صوفية أثرت الفكر الإنساني كله في كل العالم».