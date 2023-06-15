أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهابا وعودة.. يوفر وقت الحجاج

خصصت المملكة العربية السعودية، قطار الحرمين للتسهيل على زوار بيت الله الحرام في موسم الحج من مكة المكرمة للمدينة المنورة، حيث تبلغ المسافة بينهما 260 كيلومترا، وفي السابق كانت وسائل الانتقال المتاحة بين المدينتين مرهقة وشاقة وتأخذ الكثير من الوقت لا سيما خلال موسم الحج، إلا أن هذا الأمر انتهى مع تدشين مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين مكة والمدينة مرورا بمدينة جدة، والذي يسير بسرعة تصل إلى 300 كم / ساعة بما يسمح بالتنقل بين الحرمين في أقل من ساعتين ونصف، لذلك يبحث الحجاج عن أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهابا وعودة.

أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهابا وعودة

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهابا وعودة خلال موسم الحج 1444، وفق الموقع الرسمي لقطار الحرمين.

أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة

- سعر تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المدينة درجة الأعمال 362.25 ريال.

- سعر تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المدينة درجة اقتصادية 224.25 ريال.

- سعر تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهاب وعودة درجة الأعمال 724.50 ريال.

- أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهاب وعودة درجة اقتصادية 448.50 ريال.

مميزات قطار الحرمين

وبعد معرفة أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهابا وعودة، فإن قطار الحرمين يتميز بالسرعة الكبيرة ويوفر للمسافرين قدرا كبيرا من الراحة، لا سيما الذين قاموا بالحجز على درجة الأعمال التي توفر خدمات ضيافة خاصة، ومساحات كبيرة، والعديد من المرافق والخدمات التي تسمح بمتابعة وإنجاز الأعمال أثناء الرحلة.

وتوفر الدرجة الاقتصادية للمسافرين قدرا لا بأس به من الراحة، مع وجود كافتيريا في كل قطار لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة للمسافرين.

جدول ثابت لقطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة

يسير قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حسب جدول ثابت يضم العديد من الرحلات في أوقات مختلفة على مدار اليوم، وهو ينطلق من محطة مكة المكرمة التي تقع في حي الرصيفة، على بعد 5.5 كم عن الحرم المكي الشريف، ويصل في نهاية رحلته إلى المدينة المنورة، في حي الهدراء على بعد 9 كم من المسجد النبوي الشريف.