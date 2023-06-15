3 قوافل طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية في الشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، مكتب مشروعات الأورمان بالزقازيق في تنظيم 3 قوافل طبية، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، لدعم 239 مريضا، بقرى مراكز محافظة الشرقية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توقيع الكشف الطبي على 90 مستفيدا

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مستفيدا بقرية حوض الطرفه مركز الزقازيق، وقرى أبومتنا وبهنيا وابوعساكر مركز ديرب نجم، والقافلة الثانية استهدفت 86 مستفيدا بقرية النحاس مركز الزقازيق، وقرى ابومتنا وكراديس وأبو عساكر مركز ديرب نجم، والقافلة الثالثة استهدفت 63 مستفيدا بقرى صفط الحنا والصوه وعليم مركز ابو حماد، وقريتي سنجها وحي مبارك مركز كفر صقر.

تنظيم القوافل على مدى 3 أيام متتالية

وأوضح أن القوافل الطبية قامت على مدار 3 أيام متتالية بمستشفى الزقازيق الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك».

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، إلى أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب.