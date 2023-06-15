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القبض على المتهمين بالاعتداء على شخص وسرقة سيارته في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:28 م | الخميس 15 يونيو 2023
متهم - أرشيفية

متهم - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص بالجيزة بمشاركة «هارب»، لاتهامهم بالتعدي على شخص، والاستيلاء منه على سيارة ملاكي اشتراها من المتهم الهارب؛ لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة.

وضبط المتهمون حال إستقلالهم السيارة المشار إليها، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المتهم الهارب مقابل تحصلهم على مبلغ مالي، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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