عروض جديدة لنادي سينما المرأة الاثنين المقبل.. بينها فيلم «حظ السلاحف»

يطلق نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني عروضه السينمائية، الاثنين المقبل، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في السابعة مساءً.

أفلام تشارك في نادي سينما المرأة

وسيعرض فيلم «مالانراة» إخراج أدهم يحيى، فيلم «حظ السلاحف» من تأليف وإخراج بثينة الناصري، فيلم «إمرأة تطل من النافذة» فكرة وإخراج مروة الشرقاوي فيلم «حبيب» تأليف وإخراج، شادي فؤاد.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد الفني إسلام أحمد على مع صناع الأفلام والجمهور.

فيلم «مالانراه»

وتدور أحداث فيلم «مالانراه» في عالم الاحلام المستوحاة من أحلام حقيقية لصناع الفيلم، من خلال أحلام البطل يكتشف أسباب علاقته المتوترة بوالده المتوفى منذ طفولته.

وعن فيلم «حظ السلاحف» مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتلفزيون بالقاهرة، عن قصة عائلة صغيرة، أما فيلم «امرأه تطل من النافذة» قد تبدأ الأحلام فيه بعد الستين، و«أحلام قد نكون نسيناها» شعار رفعته سيدة في سبعينيات عمرها، ويحكي الفيلم قصتها التي تمتزج بين الحب والطموح والفن.

معلومات عن فيلم حبيب

أما فيلم «حبيب»، تدور أحداثه حول حلاق في أواخر الستينات يعمل بصالون الحلاقة الخاص به داخل شقته، تدور الأحداث حول يوم يُكسر فيه الروتين الطبيعي له حيث يقوم بمغامرة لإسعاد زوجته، يظهر على حبيب أنه يتألم نفسيًا ويعاني كثيرًا، ولكنه يصر على الحياة إصرارًا بالغًا والفيلم من بطولة سيد رجب و سلوى محمد على.

يذكر أن نادي سينما المرأة في القاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن الاثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة شاهندة محمد علي.