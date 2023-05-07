أهالي البعيرات بالأقصر يقرؤون القرآن على روح طبيب الغلابة.. «كان حبيب الكل»

في لفتة تدل على الوفاء لطبيب الغلابة بالأقصر، قرر أهالي قرية البعيرات، وهب ثواب قرءاة القرآن الكريم على روح الطبيب الراحل حسام عبدالمنعم، الشهير بطبيب الغلابة بالقرية، حيث تجمع العشرات وأقاموا مأدبة لقرءاة الذكر الحكيم ترحما عليه.

طبيب الغلابة اتخذ من الطب رسالة لا مهنة

يقول همام أحمد همام، أحد أهالي قرية البعيرات، إن الدكتور حسام عبدالمنعم، طبيب الجراحة العامة وطب الأطفال، اتخذ من الطب رسالة لا مهنة، فكان منذ أن وطء قرية البعيرات قادما من مسقط رأسه بمدينة حلوان بالقاهرة، منذ حوالي 20 عاما، محبوبا من الجميع، إذ عمل في الوحدة الصحية للقرية وكان لا يتأخر عن خدمة أي مريض، وبعد أن أحيل إلى المعاش، قرر عدم ترك القرية لشدة حبه لها ولأهلها وحبهم له أيضا، فقرر افتتاح عيادة طبية في القرية لاستكمال أداء رسالته.

لا يتقاضى ثمن الكشف من المحتاجين

وأوضح «أحمد»، أن الطبيب الراحل بعدما افتتح عيادته، قرر أن تكون للغلابة والفقراء، فكان لا يتقاضى ثمن الكشف من المحتاجين، وكان يأخذ ثمن الكشف بنفسه في غرفة الكشف ليعاين بنفسه حالة المريض، فإذا وجده محتاجا لا يأخذ منه سوى جنيها واحدا حفظا لماء وجه المحتاج حتى لا يشعر أنه يتصدق عليه، وحتى غير المحتاج، فكان أقصى ثمن للتذكرة 50 جنيها حتى يوم وفاته يوم الثلاثاء الماضي، والذي كان يوما مشهودا إذ توافد الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة لتشييع الجثمان.

لم نجد أفضل من القرآن ينفع الفقيد

ويشير أسامة عبدالغني، أحد أهالي قرية البعيرات غرب الأقصر، إلى أن أهل القرية قرروا التجمع مساء أمس لقراءة القرآن على روح الطبيب الراحل حسام عبدالمنعم، إذ اجتمع العشرات من أهل القرية وقرأ كل منهم ما استطاع من الذكر الحكيم على روحه، فلم نجد أفضل من القرآن ينفع الفقيد في مماته، فضلا عن الدعاء له.