شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب الـ43 (فيديو)

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان حسام حبيب، وسط حالة من البهجة، إذ قامت بالغناء له وهي تحمل تورته في يدها.

احتفال شيرين عبد الوهاب بعيد ميلاد زوجها حسام حبيب

وتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ شيرين عبد الوهاب تقوم بالغناء لحسام حبيب، بالاضافة إلى إعطاء القبلات، وقاما بإطفاء الشمعة سويا، وذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد 31 مايو 1980.

شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب pic.twitter.com/qYMOQ8Udl7 — موقع بيروتكم الالكتروني (@BeirutcomMag) June 1, 2023

إيهاب صالح يعلن انتهاء عمله مع شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر كان إيهاب صالح، أعلن انتهاء عمله كمدير أعمال لشيرين عبد الوهاب، وذلك خلال الايام القليلة الماضية، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا:«قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني ابتعد عن إدارة أعمال شيرين، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرًا يا شيري من كل قلبي ويا رب أكون على قد وعدي وكلمتي ليكي، أني دايمًا في ضهرك والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا حفلة بعد حفلة، وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد أنه هينجح نجاح غير عادي".

وأضاف:«فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك، ورجوعك بالقوة دي وده إللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كده كده دايمًا موجود زي ما انتي عارفة، وربنا يديم كل اللى بينا على خير وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل، أحب أشكر كمان جمهورك أكيد إللي مشوفتش منه غير كل خير وحب، شكرًا بجد من كل قلبي ربنا دايما يحبب فيكي خلقه، ويبعد عنك أي شر بكل أشكاله ويكتب لك السعادة، أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين، وادعمهم دايمًا بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايمًا على القمة».