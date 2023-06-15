رسائل السيسي للمواطنين خلال افتتاح محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، والتي تعد أحد أهم مشروعات النقل البحري، حيث تم تنفيذ المحطة بالكامل داخل مياه الميناء، لتكون أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالمواني المصرية تدعم تجارة الترانزيت التى تنعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.

أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال الافتتاح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الرسائل للمواطنين من أجل بناء دولة قوية والتي كانت منها:

- كل اللي بنعمله مش عشاننا إحنا.. عشان ولاد مصر وأحفادهم

- إحنا بنحفر مستقبل بلدنا.. وزارة النقل اتخصص لها 2 تريليون جنيه.. إمتى ده يحصل في تاريخ مصر؟

- كل طوبة بتتعمل في البد دي أنا وراها وشايفها.. ولا أترك فسادا يستمر

- الدولة مش أكل وشرب.. الدولة حاجة تانية خالص

- إحنا دولة بتكافح عشان مصر تحط نفسها على خريطة الدنيا

- لن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة

- تطوير المواني هدفه وضع البلاد على خريطة المنافسة العالمية

السيسي: تحويل الدولة من حالة لأخرى يحتاج جهدا وأموالا ضخمة

- نسعى لتشييد بنية أساسية تليق بمصر ومستقبلها

- الدولة تتحمل تكلفة تطوير المواني وتمنح الفرصة للمستثمرين لتشغيلها

- تحويل الدولة من حالة لأخرى يحتاج جهدا وأموالا ضخمة

- عشان الدولة تأخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل الجهد وضخ الكثير من الأموال

- بنضغط على مواردنا عشان نطور بس ضروري نعمل ده عشان نستفيد من إمكانياتنا.

الهدف من افتتاح محطة تحيا مصر

وتستهدف محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، حيث تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، ويمكنها استقبال من 6 إلى 7 سفن في توقيت واحد.