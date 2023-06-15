وزير النقل: محطة تحيا مصر جاهزة للجيل الجديد من السفن العملاقة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، تتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة، حيث جرى تجهيزها بأحدث معدات التشغيل بالعالم، متابعا: «جالنا 4 أوناش رصيف وهتوصل لـ10 لما المحطة تشتغل بطاقتها القصوى، وجالنا 12 ونش ساحة هتوصل لـ30 ونش لما المحطة تشتغل بطاقتها القصوى».

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه جرى تجهيز المحطة بنطاقين من البوابات، جميعها حديثة للكشف عن الحاويات بأشعة X-RAY.