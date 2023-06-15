السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «بوابات الخير» خلال افتتاح محطة تحيا مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «بوابات الخير»، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ونقلتها قناة إكسترا نيوز.

وجاء في الفيلم، أنّ المواني هي بوابات الدول على العالم الخارجي وأهم العوامل التي تسهم في تسهيل النقل البحري وتحسين عمليات التجارة الدولية، وبسبب أهميتها الاقتصادية، حرصت الدول على بناء الموانئ وتحديثها لتحظى بفرص اقتصادية أكبر.

ومن هذا المنطلق، حرصت القيادة السياسية على تطوير وتحديث وزيادة عدد المواني المصرية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وذكر الفيلم، أنّه وفقا لخطة محكمة وضعت وزارة النقل خطة لتطوير منظومة المواني واللوجستيات ترتكز على عدد من المحاور، الأول يتمثل في خلق ممرات لوجستية تنمية متكاملة وكان من أهم العناصر التي ترتكز عليها تلك الممرات هي المواني الحديثة المتطورة.

وتولت وزارة النقل إنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال بلغت 65 كيلومترا، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا، وأهمها على البحر الأحمر مواني سفاجا والسخنة ونويبع، وعلى البحر المتوسط مواني العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في المواني البحرية إلى 100 كم.

وحرصت وزارة النقل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال اللوجستيات عبر تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، فضلا عن العمل على استعادة قوة أسطول النقل البحري المصري لخدمة اهداف الدولة التصديرية وتأمين الواردات الاستراتيجية، حيث انضمت السفينة وادي الملوك لأسطول شركة الملاحة الوطنية، وجرى التعاقد على سفينتين متعددتي الأغراض مع شركة الترسانة الكوري الجنوبية لصالح شركة القاهرة للعبارات، إضافة إلى تطوير ودعم أسطول شركة الجسر العربي للملاحة، بانضمام سفينة جديدة.