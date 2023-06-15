القبض على مدير شركة بتهمة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة تزوير المستندات

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص بالقاهرة؛ لاتهامه بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، تجاه مدير إحدى الشركات له معلومات جنائية، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية، واستخدام تلك المستندات في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج، والتحصل منهم على مبالغ مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق «شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات»، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت مبالغ غسل الأموال بنحو 7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.