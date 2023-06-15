«التعليم» تعلن نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الأول.. اعرف الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 الدور الأول لجميع المصريين في الخارج، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «موقع أبناؤنا في الخارج».

خطوات الاستعلام عن نتيجة أبناؤنا في الخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الأول عبر هذا الرابط من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على الخدمات الإلكترونية.

- الضغط على نتيجة أبناؤنا في الخارج.

- اضغط على تسجيل الدخول بحساب Microsoft إذا كنت تمتلك حساب مسبق، أو لإنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail.

- اضغط على تسجيل الدخول بحساب Google إذا كنت تمتلك حساب Gmail مسبق أو لإنشاء حساب جديد من خلال Gmail.

- الاطلاع على نتيجة أبناؤنا في الخارج.