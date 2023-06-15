إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 عربي.. اختبر مستواك

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 عربي؛ للتدريب على حل امتحانات الثانوية العامة والأسئلة، وخاصة بعد إضافة الأسئلة المقالية هذا العام، مشيرا إلى أنّ النماذج الاسترشادية نسخة مقربة من امتحانات الثانوية العامة 2023 لتدريب الطلاب.

إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 عربي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ الطلاب يستطيعون حل النماذج الاسترشادية كمراجعة قبل الامتحانات، وبعد الانتهاء من حلها مقارنتها إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 عربي، ومعرفة الأخطاء ومراجعتها قبل الامتحانات.

خطوات تحميل إجابات النموذج الاسترشادي

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه يمكن للطلاب الدخول على هذا الرابط لتحميل إجابات النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 عربي، من على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:-

- دخول الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- بوابة التعليم الإلكترونى.

- الضغط على النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي.

- اختيار المرحلة التعليمية «الثانوية».

- السنة الدراسية «الصف الثالث الثانوي».

- الفصل الدراسي «الترم الثاني».

- نوع المحتوى «إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023».

- اختيار المادة «اللغة العربية».

- الضغط على إجابات النموذج الاسترشادي لامتحان الشهادة الثانوية العامة في مادة اللغة العربية.

تدريب الطلاب على طريقة الأسئلة

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة وضعت العديد من الإجراءات لمنظومة الامتحانات لتصبح هذا العام منضبطة، وأعلن عنها بكل شفافية ووضوح، بداية من تأمين اللجان تأمينًا كاملا لمنع الغش، كما طرحنا نماذج استرشادية لامتحانات الصف الثالث الثانوي العام لجميع الشعب؛ ليتعرف الطلاب على طريقة الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تمّ إتاحة فيديو توضيحي لورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، وتوضيح الجزء المخصص لكتابة الطالب بياناته على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان.