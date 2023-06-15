جدول امتحانات الشهادة الإعدادية «الدور الثاني» في محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 «الدور الثاني»، والتي من المقرر أن تبدأ في نهاية شهر يوليو المقبل لمدة أسبوع.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندريه في تصريحات لـ«الوطن» إنه تقرر عقد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني محافظة الإسكندرية، في نهاية شهر يوليو المقبل وعلى مدار أسبوع.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني في الإسكندرية

وأضاف أنه جرى وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني محافظة الإسكندرية، على النحو التالي:

- السبت يوليو 29: لغة عربية، مدتها ساعتان وتبدأ 9 صباحا، وتربية دينية ساعة ونصف وتبدأ 12 ظهرا.

- يوم الأحد 30 يوليو: اللغة الأجنبية ومدتها ساعتان من الساعة 9 وحتى 11 صباحا.

- يوم الاثنين 1أغسطس: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وتبدأ 9 صباحا.

- يوم الثلاثاء 2 أغسطس: مادة الجبر لمدة ساعتين، وتبدأ 9 صباحا وتربية فنية ساعتان تبدأ 11:30.

- الأربعاء 3 أغسطس" هندسة ساعتين وتبدأ 9 صباحا، وحاسب آلي ساعة ونصف، وتبدأ 11:30، وتستمر حتى الواحدة مساء.

- الخميس 4 أغسطس: مادة الدراسات الاجتماعية مدتها ساعتين وتبدأ 9 صباحا، والتربية الرياضية ساعة واحدة، وتبدأ 11:30صباحا.