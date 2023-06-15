جدول امتحانات الشهادة الإعدادية «الدور الثاني» في البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية «الدور الثاني»، إذ يبدأ بمادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 من يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني

وتبدأ جميع الامتحانات في الساعة التاسعة صباحا، في مدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين، بحسب ما كشفته مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عبرصفحتها على «فيسبوك»، وجاء الجدول كالتالي:

يوم السبت 22 يوليو: مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد 23 يوليو: مادة الدرسات الاجتماعية والتربية الفنية.

يوم الاثنين 24 يوليو: امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 25 يوليو: الجبر والإحصاء ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا معلومات.

يوم الأربعاء 26 يوليو: مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الخميس 28 يوليو: مادة العلوم.

وكشف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر «الدور الأول» بلغت 80.4%، والصم والبكم 100%، والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنسيق الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، يجرى الإعلان عنه في نهاية الأسبوع المقبل.