محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وجاءت كالتالي:

أولا المرحلة الابتدائية

- الصفوف الأول والثاني والثالث «فصل واحد»، والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى الأحد 16 يوليو 2023

- الصف الرابع الابتدائي «عام – فصل واحد – مكفوفين» يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف الخامس الابتدائي «عام – فصل واحد – مكفوفين» والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف السادس الابتدائي «عام – فصل واحد – مكفوفين» (الثامن) صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى الخميس 20 يوليو 2023.

ثانيا المرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي «عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني» خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثاني الإعدادي «عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني» خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثالث الإعدادي «عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني» خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الخميس 20 يوليو 2023

امتحانات المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى 22 من الشهر نفسه.

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى 22 من الشهر ذاته.

- الصف الأول الثانوي العام للمكفوفين خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 من نفس الشهر.

- الصف الأول الثانوي العام للمكفوفين خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 من الشهر ذاته.

امتحانات التعليم الفني

من يوم السبت 15 يوليو إلى الأحد 23 من الشهر نفسه حسب التخصصات.