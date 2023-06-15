«التموين»: 23 فرعا لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات لحل شكاوى المواطنين

قالت وزارة التموين إن عدد الأفرع الإقليمية لجهاز حماية المستهلك وصل إلى 23 فرعا إقليميا، ليغطي الجهاز معظم محافظات الجمهورية، من أجل حل شكاوى المواطنين ضد التجار، وتلقي بلاغات المواطنين وشكواهم.

محافظات يوجد بها فرع لجهاز حماية المستهلك

وتشمل المحافظات التي يتوافر فيها حاليا أفرع لجهاز حماية المستهلك، وفق ما أشارت إليه وزارة التموين في بيان لها، «الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، أسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الإسماعيلية، الأقصر، دمياط، الوادي الجديد»، فضلا عن مقر الجهاز الرئيسي في محافظة الجيزة بمنطقة المهندسين، مع فرعا أخرا في القرية الذكية.

طرق تقديم بلاغ لجهاز حماية المستهلك

وأعلن جهاز حماية المستهلك، عبر الموقع الرسمي له، طرق تقديم بلاغ عن مخالفات التجار والتلاعب بالأسعار، حال عدم توصل المواطن مع التاجر لحل الشكوى وديا، وتشمل الطرق على التالي:

1 - الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.

2 - التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية للمواطن.

3 - إرسال الشكوى إلكترونياً من هنـــا.

4 – إرسال شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

5 – إرسال شكوى عن طريق تطبيق المحمول على جوجل ستور من هنـــا أو أبل ستور من هنـــا.

حملات تموينية مكثفة

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات، من الحملات التفتيشية المفاجئة، للرقابة على التجار وضبط الأسواق وضبط محتكري السلع الغذائية، فضلا عن ضبط أي سلع مجهولة المصدر.